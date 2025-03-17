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Царьград

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Отмена тревоги: в Тамбовской области предотвращена атака беспилотников

Отмена тревоги: в Тамбовской области предотвращена атака беспилотников

В Тамбовской области была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, продлившаяся почти девять часов.

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