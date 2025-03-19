Приговор вынесли мужчине, по вине которого утонула его знакомая

Дело рассмотрел Олонецкий районный суд. В ходе судебного следствия было установлено, что осенью прошлого года в темное время суток подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал со своей знакомой на рыбалку в акватории одного из озер района.
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