Верховный суд США отказался отменять приговор Трампу

Запрос об отмене приговора, вынесенного в суде Нью-Йорка в отношении президента США Дональда Трампа по делу о мошенничестве при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс отклонил Верховный суд США, 10 января сообщает ABC News.
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