Верховный суд США отказался отменять приговор Трампу

Запрос об отмене приговора, вынесенного в суде Нью-Йорка в отношении президента США Дональда Трампа по делу о мошенничестве при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс отклонил Верховный суд США, 10 января сообщает ABC News.