Медвежий угол

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Что лучше – университетский диплом или аттестат сварщика?

Что лучше – университетский диплом или аттестат сварщика?

Про все хорошее у нас говорят «первый класс». 1 сентября начинается учебный год в школах, колледжах, вузах.

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Валера Юшков
Теперь рабочим пахать на буржуя не выгодно, лучше диплом и в буржуи. А в СССР выгодней было рабочим спецом, поболе научников зарабатывали.
Суворов Василий
Я пенсионер.Видел два типа инженеров.1-ый .Кому хочется сказать спасибо.Всем кто преподавал в Патона.Спасибо 30 лет был спецом.
Александр Пятнистый
зато сейчас инженер-название по купленному диплому и торичеллева пустота в башке. Инженера не только учить, но и растить надо. И да, если инженер становился инженером выйдя из рабочих- цена такого инженера была неизмеримо выше.
Виталий
От статьи не в восторге. Не тема, а форма информирования. Сначала замечу, что ПТУ и техникум - две большие разницы. Разных специалистов готовят. В первом - рабочих квалифицированных, во втором - младший ИТР. Вчера на передаче НТВ "Место встречи" более досконально объяснили новую систему образования. Новые ПТУ за 2 года будут готовить востребованных рабочих без среднего образования, т.е. на дальнейшем образовании - крест. Что будет с техникумами - я не понял. Где будут коваться младший ИТР? То, что такое образование будет престижным, я сомневаюсь. Сейчас ведь ПТУ существуют для рабочих специальностей. В чем фишка? Или сокращение учебного процесса? Вопросов много.
Андрей Сергеевич
России сегодня нужна лихая тройка - чиновник казнокрад, барыга олигарх, коррумпированный полицай. Именно такая сегодня оплата и престижность, так сказать "профессий". Рабочим, даже самым квалифицированным - быть абсолютно бесполезно. Никакой диплом не даст входа в высшие касты клептократии. Всё современное обучение должно быть сведено к трём постулатам курятника: Целуй в жопу верхнего Клюй ближнего Сри на нижнего . Послушайте грейфера^ https://youtu.be/MQ8qMim7eIQ
саша дмитренко
главное-БЫТЬ ПРОФИ!!!! хоть сварщик хоть инженер

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