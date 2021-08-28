Что лучше – университетский диплом или аттестат сварщика?

Медвежий уголПолитикаЧто лучше – университетский диплом или аттестат сварщика? Про все хорошее у нас говорят «первый класс». 1 сентября начинается учебный год в школах, колледжах, вузах.Вернуться к статье61НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалера ЮшковТеперь рабочим пахать на буржуя не выгодно, лучше диплом и в буржуи. А в СССР выгодней было рабочим спецом, поболе научников зарабатывали.СВСуворов ВасилийЯ пенсионер.Видел два типа инженеров.1-ый .Кому хочется сказать спасибо.Всем кто преподавал в Патона.Спасибо 30 лет был спецом.Александр Пятнистыйзато сейчас инженер-название по купленному диплому и торичеллева пустота в башке. Инженера не только учить, но и растить надо. И да, если инженер становился инженером выйдя из рабочих- цена такого инженера была неизмеримо выше.ВиталийОт статьи не в восторге. Не тема, а форма информирования. Сначала замечу, что ПТУ и техникум - две большие разницы. Разных специалистов готовят. В первом - рабочих квалифицированных, во втором - младший ИТР. Вчера на передаче НТВ "Место встречи" более досконально объяснили новую систему образования. Новые ПТУ за 2 года будут готовить востребованных рабочих без среднего образования, т.е. на дальнейшем образовании - крест. Что будет с техникумами - я не понял. Где будут коваться младший ИТР? То, что такое образование будет престижным, я сомневаюсь. Сейчас ведь ПТУ существуют для рабочих специальностей. В чем фишка? Или сокращение учебного процесса? Вопросов много.Андрей СергеевичРоссии сегодня нужна лихая тройка - чиновник казнокрад, барыга олигарх, коррумпированный полицай. Именно такая сегодня оплата и престижность, так сказать "профессий". Рабочим, даже самым квалифицированным - быть абсолютно бесполезно. Никакой диплом не даст входа в высшие касты клептократии. Всё современное обучение должно быть сведено к трём постулатам курятника: Целуй в жопу верхнего Клюй ближнего Сри на нижнего . Послушайте грейфера^ https://youtu.be/MQ8qMim7eIQсаша дмитренкоглавное-БЫТЬ ПРОФИ!!!! хоть сварщик хоть инженерКомментировать
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