Эксперт Марочко: на Купянском направлении бойцы ВСУ самовольно оставили позиции

На Купянском направлении бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно оставили позиции. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.