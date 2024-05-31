Эксперт Марочко: на Купянском направлении бойцы ВСУ самовольно оставили позиции

На Купянском направлении бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно оставили позиции. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
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