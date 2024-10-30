Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Алматинской области

Водитель авто марки Lada Largus не справился с управлением и наехал на дерево. Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, трагедия произошла 28 октября на 51 километре автодороги Алматы-Кокпек-Коктал, вблизи села Актогай Енбекшиказахского района.
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