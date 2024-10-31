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Риелтор Перескокова: закон о работе экспертов по недвижимости в РФ нужен давно

Риелтор Перескокова: закон о работе экспертов по недвижимости в РФ нужен давно

В Госдуме разрабатывают законопроект о регулировании деятельности риелторов. За работу в этой сфере будут требовать наличие подтвержденной квалификации, отсутствие судимости и заключение трудового договора в соответствии с нормами законодательства.

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