Риелтор Перескокова: закон о работе экспертов по недвижимости в РФ нужен давно

В Госдуме разрабатывают законопроект о регулировании деятельности риелторов. За работу в этой сфере будут требовать наличие подтвержденной квалификации, отсутствие судимости и заключение трудового договора в соответствии с нормами законодательства.
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