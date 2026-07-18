"****** фактчекинг и реклама своего журнала". Ксения Собчак ответила на намек Алеко о "непростых временах" в её жизни

Ксения Собчак в продолжение публичной ссоры с главредом журнала "Мнение редакции* может не совпадать" Алеко Надиряном заявила, что его издание "никто не читает", а самого Надиряна обвинила в плохом фактчекинге и сказала, что посты в его телеграм-канале пишет искусственный интеллект.
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