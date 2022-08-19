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Территории, которые готовы войти в состав России

Территории, которые готовы войти в состав России

Непризнанная Приднестровская Молдавская республика заявила о планах войти в состав России. Власти ПМР отметили, что их позиция не меняется с 2006 года, когда прошел референдум по вопросу присоединения к РФ.

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