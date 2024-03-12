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Беспилотники атаковали топливно-энергетический объект в Нижегородской области

Беспилотники атаковали топливно-энергетический объект в Нижегородской области

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) утром, 12 марта, атаковали объект топливно-энергетического комплекса, расположенного в Кстовской промышленной зоне в Нижегородской области.

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Комментарии
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АндрейБорков
Просрали беспилотники! До Нижнего Новгорода уже долетают! Да и бъют то не куда попало, а по критически важной инфраструктуре, по топливно-энергетическим объектам. Кто отвечает за прикрытие этих объектов? Почему нефтеперерабатывающие предприятия в зоне досягаемости средств поражения ВСУ не прикрыты и не защищены? Там, бляха муха, работают спецслужбы! Раньше надо было работать. Наверняка кто то навел, значит есть в тех краях агентура СБУ или венной разведки ВСУ, значит наши органы госбезопасности и это просрали! Не пора ли серьезно заняться этими проблемами? Выявлять агентуру и пособников бандеровцев ВЕЗДЕ, включая Магадан и Камчатку. Отдельным решением в отношении пособников, агентов, засланцев, диверсантов и прочих уродов узаконить ВЫСШУЮ МЕРУ. А тех, кто отвечает за безопасность, за проведение мероприятий по недопущению и пресечению подобных налетов и т.д., которые не приняли действенных мер, не справились с задачами - в лагеря, надолго, мосты на Сахалин строить, тоннели на Камчатку копать.
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