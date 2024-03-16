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Закон, порядок, государство

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На Запорожском направлении мобильные расчеты FPV-дронов из Ставрополья нанесли за сутки более 20 ударов по объектам ВСУ

На Запорожском направлении мобильные расчеты FPV-дронов из Ставрополья нанесли за сутки более 20 ударов по объектам ВСУ

Десантники осуществляют запуск FPV-дронов, а операторы выводят их на опорные пункты с личным составом ВСУ.

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