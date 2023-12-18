Теневой сектор помог смягчить удар санкций по экономике страны

Центр исследований структурной политики НИУ ВШЭ сообщает, что теневая занятость способствует созданию и расширению производств тех товаров и услуг, которые не могут легально производиться под жесткими ограничениями.
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