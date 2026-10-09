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Искусственный интеллект меняет рынок труда Словакии: вакансий для начинающих становится меньше

Искусственный интеллект меняет рынок труда Словакии: вакансий для начинающих становится меньше

В январе-сентябре 2026 года на словацком портале Profesia опубликовали на 13% меньше вакансий, чем за аналогичный период прошлого года.

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