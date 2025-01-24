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Фигуристка Александра Трусова снялась в бикини после слухов о беременности

Фигуристка Александра Трусова снялась в бикини после слухов о беременности

Российская фигуристка Александра Трусова снялась в купальнике после слухов о беременности. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 1,6 миллиона подписчиков.

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