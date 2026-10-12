Начало матча 2-го тура общего этапа Элитной Лиги чемпионов АФК сезона-2026/27 между «Аль-Насром» из Саудовской Аравии и узбекистанским «Нефтчи» отложено из-за ракетной атаки на Саудовскую Аравию.
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