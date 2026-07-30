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Помолвки отменены, кольца сняты: почему у двойняшек Александра Малинина не сложились красивые истории любви

Помолвки отменены, кольца сняты: почему у двойняшек Александра Малинина не сложились красивые истории любви

В соцсетях жизнь двойняшек Александра Малинина долго казалась безупречной: европейские пейзажи, дорогие наряды и кадры, похожие на открытки.

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