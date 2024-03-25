В МВД опровергли информацию о том, что в момент теракта у «Крокуса» стояло авто кинологов

В некоторых Telegram-каналах и соцсетях распространяются фотографии и видео, на которых запечатлен микроавтобус на парковке «Крокус Сити Холла» во время атаки террористов, который якобы принадлежит кинологической службе полиции.
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