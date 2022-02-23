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Карлес Решак: «ПСЖ» – нувориши, у них нет истории «Барсы», «Реала», «Баварии». Во Франции Месси так не восхищаются»

Карлес Решак высказался о положении Лионеля Месси в «ПСЖ». «В мире есть команды с историей: «Барса», «Реал», «Бавария».

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