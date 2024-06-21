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Новости экономики России

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Юань попытается вернуться выше 12 рублей

Вчера мы наконец-то увидели восстановление китайской валюты к рублю, столь же резкое, как и ее падение предыдущих двух дней: юаня прибавил почти 7%, непривычно сильно для колебаний валютных курсов, и вернулся к отметке 12 руб.

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