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next WAR

2 подписчика

Год 2023 лишний раз доказал, что союзники России - только армия и флот

Год 2023 лишний раз доказал, что союзники России - только армия и флот

Вот и подошел к концу 2023 год. Нельзя сказать, что он был легким для нашей страны. ВС РФ продолжают проведение СВО, начатой в феврале 2022 года, Запад не снижает санкционного давления, выискивая все новые способы нанести урон российской экономике.

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