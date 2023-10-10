Откуда берутся дети, или как говорить с ребёнком про «это»

<!–Категория: –> Сексуальность – это часть жизни каждого человека, независимо от возраста. По мере того, как ваш ребёнок растёт и развивается, он может начать хихикать с друзьями по поводу «интимных мест», делиться «грязными» шутками и просматривать интернет в поисках запретных слов, а то и видео.