Откуда берутся дети, или как говорить с ребёнком про «это»

<!–Категория: –> Сексуальность – это часть жизни каждого человека, независимо от возраста. По мере того, как ваш ребёнок растёт и развивается, он может начать хихикать с друзьями по поводу «интимных мест», делиться «грязными» шутками и просматривать интернет в поисках запретных слов, а то и видео.
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