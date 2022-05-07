«Оренбург» может выиграть путёвку в РПЛ уже сегодня. РФС выдал клубу лицензию

Сегодня, 7 мая, «Оренбург» в случае домашней победы над «Олимпом-Долгопрудный» в матче 36-го тура Олимп-Первенства ФНЛ досрочно завоюет путёвку в Российскую Премьер-лигу.
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