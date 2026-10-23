ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Введение обязательного медицинского страхования для домашних животных может сделать помощь ветеринаров доступнее, повысив ответственность клиник перед клиентами.
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