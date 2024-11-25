Трейлер «Белоснежки» ломает каноны мультфильма

Грядущая «Белоснежка» стала самым спорным ремейком фильма Disney с живыми актерами на сегодняшний день — частично из-за цвета кожи главной героини, а частично — из-за комментариев актрисы, играющей Белоснежку.
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