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Время заботы о себе: что происходит с организмом женщины при менопаузе и как ее пережить

Время заботы о себе: что происходит с организмом женщины при менопаузе и как ее пережить

Менопауза — не климакс Менопауза наступает после последней самостоятельной менструации в жизни женщины, оценивается это через год после нее, пояснила Виктория Лукинцова, акушер-гинеколог Клиники Пирогова.

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