Российская армия наступает на Артёмовск, Марьинку, Авдеевку, Лиман и Вербовое: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 18 января 2024 года Юлия СоколоваСергей Кривонос, бывший заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Украины и ныне отставной генерал, известен своими прямолинейными комментариями о состоянии украинской армии и политическом управлении страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии