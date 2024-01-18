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Российская армия наступает на Артёмовск, Марьинку, Авдеевку, Лиман и Вербовое: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 18 января 2024 года

Российская армия наступает на Артёмовск, Марьинку, Авдеевку, Лиман и Вербовое: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 18 января 2024 года

Российская армия наступает на Артёмовск, Марьинку, Авдеевку, Лиман и Вербовое: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 18 января 2024 года Юлия СоколоваСергей Кривонос, бывший заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Украины и ныне отставной генерал, известен своими прямолинейными комментариями о состоянии украинской армии и политическом управлении страны.

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