Российская армия наступает на Артёмовск, Марьинку, Авдеевку, Лиман и Вербовое: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 18 января 2024 года Юлия СоколоваСергей Кривонос, бывший заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Украины и ныне отставной генерал, известен своими прямолинейными комментариями о состоянии украинской армии и политическом управлении страны.