Глава «Автостата» сообщил о подорожании машин в РФ в три раза за 10 лет

За последние 10 лет средняя стоимость новых машин в России увеличилась больше чем в три раза. Об этом на конференции ForAuto 2025 рассказал генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, передает корреспондент «Известий» 13 февраля.
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