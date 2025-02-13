Глава «Автостата» сообщил о подорожании машин в РФ в три раза за 10 лет

За последние 10 лет средняя стоимость новых машин в России увеличилась больше чем в три раза. Об этом на конференции ForAuto 2025 рассказал генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, передает корреспондент «Известий» 13 февраля.