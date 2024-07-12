В Уржуме женщина на «Рено» врезалась в опору уличного освещения: пострадали два человека

11 июля в 14.50 на ул. Гоголя, 17 в Уржуме произошло ДТИП, сообщили в УГИБДД по Кировской области. По предварительной информации, 29-летняя женщина-водитель автомобиля «Рено Логан СР» совершил съезд с дороги и наезд на опору уличного освещения.