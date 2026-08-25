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Тренер Вавринки о том, что швейцарцу не дали wild card на US Open: «Нам не хватило совсем немного. Это больно»

Тренер Стэна Вавринки Магнус Норман прокомментировал то, что швейцарец не сыграет на US Open в этом году.

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