Роза Сябитова призналась, какого китайца хочет, которого затащила бы в постель

Ведущая Роза Сябитова вместе с сыном Денисом принимает участие в программе «Сокровища императора». После выхода этого шоу, ее сын не собирается прощаться с телевидением и уже пришел на съемки другого проекта.
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