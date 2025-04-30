Россияне рассказали о популярных способах хранения наличных

Среди опрошенных россиян каждый второй хранит дома наличные деньги. При этом более половины из них могут доверить свои сбережения банку при условии высоких процентных ставок по вкладам, гарантии безопасности и защиты средств.
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