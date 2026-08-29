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Жизнь на освобожденных территориях 29 августа (обновляется)

Жизнь на освобожденных территориях 29 августа (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Запорожское агентство новостей» 14:29 В Бердянском округе провели мастер-класс ко Дню знаний.

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