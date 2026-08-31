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"Не хочу играть в "ура-патриотизм". Настя Каменских объяснила своё возвращение к русскому языку

"Не хочу играть в "ура-патриотизм". Настя Каменских объяснила своё возвращение к русскому языку

Украинская певица Настя Каменских записала видео, в котором объяснила своё возвращение к русскому языку в песнях и публичных выступлениях.

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