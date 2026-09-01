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Умер актер из фильма «В бой идут одни старики» Леонид Марченко

Умер актер из фильма «В бой идут одни старики» Леонид Марченко

Актер Леонид Марченко, который сыграл в фильме «В бой идут одни старики», скончался на 89-м году жизни.

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