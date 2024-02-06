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НОЧЬ Над Россией расширяют радиолокационное поле для контроля за беспилотниками

НОЧЬ Над Россией расширяют радиолокационное поле для контроля за беспилотниками

Над Россией расширяется радиолокационное поле для контроля за беспилотниками на низких высотах, рассказал в интервью РИА Новости замгендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий.

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