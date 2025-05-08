Знак «За штурм», как повод вспомнить Лаврова…

Более 200 российских воинов награждены новым квалификационным знаком «За штурм» Автор: Михаил Дегтярев, главный редактор журнала КАЛАШНИКОВ Сегодня правила ведения боя российскими войсками, дислоцированными на Украине, совершенно не похожи на те, которым учились наши офицеры и солдаты до 2022 года.