Как древний склеп в Лаосе раскрыл участие Индокитая в большой торговле Азии

На протяжении веков север Лаоса оставался одной из самых загадочных зон Юго-Восточной Азии. На плато Сиангкхуанг среди холмов и лесов разбросаны сотни гигантских каменных сосудов — мегалитов, происхождение и назначение которых долгое время оставались предметом споров ученых.