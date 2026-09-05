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Как древний склеп в Лаосе раскрыл участие Индокитая в большой торговле Азии

Как древний склеп в Лаосе раскрыл участие Индокитая в большой торговле Азии

На протяжении веков север Лаоса оставался одной из самых загадочных зон Юго-Восточной Азии. На плато Сиангкхуанг среди холмов и лесов разбросаны сотни гигантских каменных сосудов — мегалитов, происхождение и назначение которых долгое время оставались предметом споров ученых.

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