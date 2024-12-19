Leica ivesta3/s9d оверпрайс хлам

Добрый день, заметил на ютубе, что в некоторых чатах многие очень восхищаются микроскопом Leica s9d (переименованным в ivesta3) Так что я в него влюбился и решил купить это чудо вместо своего 6045 Олимпа.
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