Семя Дурова: сперма российского миллиардера сможет оплодотворить миллионы женщин

Заявление Павла Дурова о том, что он является отцом 100 биологических детей из 12 стран, всколыхнуло женщин, которые воспользовались или смогут воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями .
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