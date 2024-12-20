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Царьград

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3303 тонны загрязнений удалены с побережья Кубани после аварии с танкерами

3303 тонны загрязнений удалены с побережья Кубани после аварии с танкерами

На побережье Кубани собрано 3303 тонны загрязненного песка после крушения танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливе.

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