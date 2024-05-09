«Газпром» продает свою столичную недвижимость из-за переезда в Петербург

Компания сообщила о своих планах и рассказала, что будет делать со своей недвижимостью в Москве. Таким образом, как только «Газпром» переедет в Северную столицу, спа-центр, офисы и здания, находящиеся в Москве, выставят на продажу.
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