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«Ведут себя как обиженные бисексуалы. Россия процветает и радует нормальных людей своим предназначением в мире». Плющев о том, что ИИХФ не указала Россию в топ-3 по титулам на ЧМ

В середине первого периода игры чемпионата мира между сборными Швеции и США в трансляции появилась инфографика с текстом: «Сборная Швеции является 11-кратным чемпионом мира.

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