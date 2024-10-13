📹❗️Звено Су-35С осущесвляет патрулирование воздушного пространстве России над Курской областью на Сумском операционном направлении.
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📹❗️Звено Су-35С осущесвляет патрулирование воздушного пространстве России над Курской областью на Сумском операционном направлении.