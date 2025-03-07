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Трамп призвал Маска применять скальпель вместо топора для сокращения штата

Трамп призвал Маска применять скальпель вместо топора для сокращения штата

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал руководителя Департамента эффективности государственного управления (DOGE), миллиардера Илона Маска действовать осторожно при сокращении штата департамента.

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