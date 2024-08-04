Суд в Вашингтоне возобновил рассмотрение дела Трампа о вмешательстве в выборы

Федеральный окружной суд в Вашингтоне заявил, что решил вернуться к рассмотрению дела против кандидата в президента США от Республиканской партии Дональда Трампа о вмешательстве в выборы и назначил следующие слушания на 16 августа.
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