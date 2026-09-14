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Турэксперт Ансталь: при поездке за границу не стоит экономить на страховке

Турэксперт Ансталь: при поездке за границу не стоит экономить на страховке

Турэксперт, руководитель турфирмы Наталия Ансталь посоветовала перед самостоятельной поездкой за границу внимательно выбирать медицинскую страховку, учитывая сумму покрытия, предусмотренные риски и исключения.

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