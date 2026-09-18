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Trump Advances More Than $27 Billion in Saudi and Israeli Arms Deals

Politics, Geopolitics & Conflict Poland's state-controlled refiner, Orlen, lost $230 million on a Venezuelan crude deal the moment it wired the money with no collateral and no bank guarantee.

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