Trump Advances More Than $27 Billion in Saudi and Israeli Arms Deals

Politics, Geopolitics & Conflict Poland's state-controlled refiner, Orlen, lost $230 million on a Venezuelan crude deal the moment it wired the money with no collateral and no bank guarantee.
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