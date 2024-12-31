​Ким Чен Ын первым поздравил Путина и россиян с Новым годом

Ким Чен Ын первым поздравил президента России Владимира Путина и россиян с Новым годом. «Лидер КНДР тепло поздравил Путина с Новым годом от себя лично, от имени корейского народа и всех солдат и офицеров вооруженных сил Республики, и послал горячие поздравления братскому российскому народу, всем военнослужащим отважной российской армии.