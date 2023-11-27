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Минтюков сделал передачу в матче с «Эдмонтоном». У защитника 1+11 в 21 игре

Минтюков сделал передачу в матче с «Эдмонтоном». У защитника 1+11 в 21 игре

20-летний защитник «Анахайма» набрал 12-е (1+11) очко в дебютном чемпионате НХЛ, всего он провел 21 игру.

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