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Энтони Дэвис вошел в Топ-25 по количеству блок-шотов за карьеру

Центровой «Лейкерс» сделал 3 блок-шота в матче против «Атланты» (119:102) и увеличил свой показатель до 1 771 блок-шота за карьеру.

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